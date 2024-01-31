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Лавров заявил, что инициативы Бразилии и ЮАР по Украине не нужны Западу

Лавров: идеи Бразилии и ЮАР по Украине даже не рассматриваются Западом

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Идеи Бразилии и ЮАР по урегулированию военного конфликта на Украине не рассматриваются Западом во время встреч по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве, передает ТАСС.

«У коллег из ЮАР была инициатива, которую мы совместно обсуждали в июле на полях саммита Россия — Африка, у президента Бразилии Лулы да Силва была инициатива, которую он обсуждал с президентом Путиным. Я поинтересовался у тех, кто участвовал во встрече в Давосе, насколько уделяется внимание инициативам, мне ответили: «Никакого внимания не уделяется», — сказал глава российского МИД.

Лавров назвал такой подход «неуважением и игнорированием любого мнения, кроме собственного».

«Это колониализм и империализм. Все эти фазы развития мы проходили», — подытожил он.

До этого Лавров призвал Запад осознать неэффективность «формулы мира» Зеленского.

Ранее политолог объяснил скрытый смысл визита Лаврова в Нью-Йорк.

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