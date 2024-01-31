Залужному спрогнозировали реальное увольнение на весну

Слухи об «отставке» главкома ВСУ Валерия Залужного стали частью информационной войны и способом украинского лидера Владимира Зеленского «надавить» на него, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. В конце марта у президента истекает легитимный срок, в связи с чем он действительно может попытаться отправить соперника в отставку, заявил он в беседе с Life.

Залужный пользуется популярностью не только среди украинцев, но и в целом среди политического класса, поэтому просто так отправить его в отставку Зеленский не может, убежден эксперт. Также главком, по его словам, имеет свои связи с международными политиками, которые были бы не рады его уходу с поста.

Распространяемые слухи стали элементом информационной борьбы наподобие фальшивого выпада во время драки, заявил Безпалько. Однако есть вероятность, что настоящего увольнения главком не избежит, считает он.

«Самому Зеленскому легитимный срок остался до конца марта. После чего или непосредственно перед этим он может действительно попытаться Залужного отправить в реальную отставку, — пояснил политолог. — Но пока это все напоминает просто игры со взаимными и сильными угрозами».

Напомним, 29 января на Украине стали распространяться слухи об отставке Залужного — СМИ писали о нем со ссылкой на депутатов Рады. Подробнее об этих сообщения и их последствиях для ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили о беспокойстве офиса Зеленского из-за заявлений Залужного.