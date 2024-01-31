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Лавров назвал доллар оружием Запада

Глава МИД РФ Лавров: доллар стал оружием Запада для решения политических задач

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Доллар как уже действующее или потенциальное оружие используется западными государствами для решения политических задач. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве, передает ТАСС.

«Доллар является, очевидно для всех уже, либо действующим, либо потенциальным оружием решения политических задач», — сказал он.

По словам главы российского МИД, доллар и гранты по линии международных финансовых институтов активно используют «в качестве инструментов принуждения».

«Односторонние санкции подрывают устоявшиеся производственно-сбытовые цепочки, подрывают их перспективы развития, в первую очередь — в странах Азии, Африки и Латинской Америки», — отметил Лавров.

До этого президент созданного странами БРИКС Нового банка развития Дилма Руссефф заявляла, что использование доллара в качестве оружия привело к созданию атмосферы недоверия к хранению активов в западных финансовых учреждениях.

Ранее сообщалось, что создание единой валюты БРИКС может подтолкнуть к краху экономику США.

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