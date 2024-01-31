Лавров назвал доллар оружием Запада

Доллар как уже действующее или потенциальное оружие используется западными государствами для решения политических задач. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве, передает ТАСС.

«Доллар является, очевидно для всех уже, либо действующим, либо потенциальным оружием решения политических задач», — сказал он.

По словам главы российского МИД, доллар и гранты по линии международных финансовых институтов активно используют «в качестве инструментов принуждения».

«Односторонние санкции подрывают устоявшиеся производственно-сбытовые цепочки, подрывают их перспективы развития, в первую очередь — в странах Азии, Африки и Латинской Америки», — отметил Лавров.

До этого президент созданного странами БРИКС Нового банка развития Дилма Руссефф заявляла, что использование доллара в качестве оружия привело к созданию атмосферы недоверия к хранению активов в западных финансовых учреждениях.

Ранее сообщалось, что создание единой валюты БРИКС может подтолкнуть к краху экономику США.