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В конгрессе США поддержали импичмент ответственному за пограничную безопасность министру

В конгрессе США проголосовали за импичмент в отношении главы МВД Майоркаса

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Cristobal Herrera-Ulashkevich/Global Look Press

Комитет палаты представителей США по национальной безопасности проголосовал за импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, которого обвиняют в проведении слишком мягкой пограничной политики. Об этом сообщает ТАСС.

«Комитет Палаты представителей по внутренней безопасности проголосовал за вынесение статей импичмента в отношении министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса [на голосование] за пределы комитета», — говорится на странице в соцсети Х профильного комитета.

В поддержку резолюции выступили 18 членов комитета, 15 законодателей выступили против.

Как следует из текста резолюции, Майоркас целенаправленно и неоднократно отказывался подчиняться закону, а также не оправдал общественного доверия, выступив в конгрессе с ложными заявлениями.

Голосование палаты представителей в полном составе по вопросу импичмента ожидается на следующей неделе, отмечается в материале.

До этого бывший специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Колин Роули заявила, что разногласия между правительством США и властями отдельных штатов относительно охраны южной границы страны могут перерасти в конституционный кризис.

Ранее в палате представителей США заявили о необходимости импичмента главе МВД.

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