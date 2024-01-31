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Постпред США призвала к реформе агентства ООН по помощи палестинским беженцам

Постпред США в ООН заявила о необходимости реформы БАПОР на фоне обвинений

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Lev Radin/Global Look Press

Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала к «фундаментальным изменениям» Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне якобы связей с ХАМАС. Ее слова приводит The Hill.

«БАПОР передало нам эту информацию, и они проводят расследование. Они относятся к этому очень серьезно. Итак, я не собираюсь забегать вперед в расследовании, которое они проводят, но я знаю, что нам нужно увидеть фундаментальные изменения, прежде чем мы сможем возобновить предоставление финансирования непосредственно БАПОР», — заявила Линда Томас-Гринфилд.

В то же время она отметила, что нельзя «позволять омрачать огромную работу, которую делает БАПОР».

«БАПОР оказало необходимую гуманитарную помощь палестинскому народу, и БАПОР является единственной организацией на местах, которая имеет возможность продолжать оказывать эту помощь», — отметила постпред США.

В этом месяцев Израиль обвинил БАПОР в причастности некоторых его сотрудников к атаке ХАМАС на израильские поселения 7 октября и принял решение расторгнуть с ними контракты.

В дальнейшем США, а вслед за ними и несколько других стран приостановили выделение денег БАПОР в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с ХАМАС.

Ранее Лавров заявил о необходимости расследовать обвинения Израиля в адрес БАПОР.

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