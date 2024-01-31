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В Японии назвали позицию по территориальному вопросу с Россией неизменной

Генсек Хаяси: позиция Японии по территориальному вопросу с РФ неизменна

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Данил Годлевский/РИА «Новости»

Позиция Японии о решении вопроса по принадлежности Курильских островов и заключении мирного договора с Россией остается неизменной, однако сейчас достижение соглашения маловероятно. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, передает РИА Новости.

По его словам, из-за российской специальной военной операции на Украине отношения между РФ и Японией находятся в сложном положении, поэтому сейчас сложно сказать что-то определенное по поводу переговоров о мирном договоре.

Хаяси добавил, что правительство Японии строго придерживается позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора в Российской Федерацией — она остается неизменной.

Генсек также напомнил, что до начала СВО между Японией и Россией шел диалог о заключении мира, однако после того, как Токио ввел санкции в отношении РФ, этот процесс «в одностороннем порядке» приостановился по инициативе Москвы.

30 января премьер-министр Японии Фумио Кисида в очередной раз заявил, что хочет заключить мирный договор с Москвой (который так и не подписан после Второй мировой), но Токио не собирается менять политику по отношению к «северным территориям». Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ заявил, что России «плевать» на мнение японцев, а на Курилах в перспективе могут разместить новое российское оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия расторгла соглашение о сотрудничестве о ликвидации ядерного оружия с Японией.

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