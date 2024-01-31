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В США анонсировали телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом: Байден намерен провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

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Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в скором будущем намерены провести новый телефонный разговор. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передают РИА Новости.

«Мы договорились о том, что президенту Байдену и председателю Си в скором времени будет необходимо провести разговор», — отметил он во время выступления в Совете по международным делам.

Салливан уточнил, что лидеры США и Китая поговорят по телефону «в относительно скором времени». Он обратил внимание, что личному общению между Байденом и Си не может быть альтернативы.

До этого советник американского президента по нацбезопасности подчеркнул, что США продолжат вводить против Китая ограничения на технологии. Он добавил, что Вашингтон уже ввел против Пекина «серию выверенных мер», цель которых — предотвратить использование технологий для подрыва безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

Ранее Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили возможность проведения телефонного разговора между Джо Байденом и Си Цзиньпином.

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