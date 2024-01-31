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Залужный отказался от предложения Зеленского занять пост секретаря СНБО Украины

Economist: Залужный не принял предложения стать секретарем СНБО Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный не принял предложения о назначении его на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает британский журнал Economist.

По информации источников журнала, 29 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с Залужным и высказал намерение отправить главкома ВСУ в отставку. При этом Залужному предложена другая должность. Он должен был стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны. Но Залужный от этого поста отказался.

Ранее Financial Times сообщила, что президент Владимир Зеленский встречался с Залужным и предлагал ему позицию советника после отставки.

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко также сообщил о предложении должности посла, которую Залужный отказался принять. Однако пресс-секретарь Зеленского опроверг слухи об отставке главкома ВС, а сам президент не упомянул эту информацию в своем обращении к гражданам страны.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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