Аргентинские депутаты приступают к рассмотрению радикальных реформ Милея

В среду аргентинские депутаты начнут обсуждение реформ президента Хавьера Милея, которые вызывают недовольство как у граждан, так и у политиков. Об этом пишет РИА Новости.

В декабре прошлого года Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, которые затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Изменения вызвали несколько крупных акций протеста и забастовок со стороны профсоюзов и левых движений, а также иск в суд, признавший предлагаемые изменения неконституционными.

При этом , чтобы избежать отказа со стороны депутатов, власти внесли изменения в пакет законопроектов, исключив из списка продажи нефтегазовую компанию YPF, а крупнейший госбанк страны Banco Nación приватизировать лишь частично. Также лишь доли могут быть проданы в компании Nucleoeléctrica, большая часть пакета сохранится у государства.

Пенсионерам пообещали повышение пенсий с апреля. Помимо этого фискальный раздел реформ, касающийся налогов и удержаний, был изъят из пакета законопроектов.

Тем не менее, дебаты по отдельным законопроектам могут продлиться несколько дней, и не исключено, что возникнут разногласия.

В случае одобрения реформ нижней палатой парламента, их затем должны будут рассмотреть сенаторы.

Накануне Милей заявил, что выполнит предвыборные обещания встряхнуть экономику государства, несмотря на ущерб, который реформы могут нанести стране.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворение победы сетевых политических структур над иерархическими.