Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что самая популярная в республике партия Герберта Кикля (Австрийская партия свободы, АПС) является прокремлевской. К такому выводу он пришел из-за отношения политического объединения к украинскому конфликту, передает РИА Новости.

«Это определенно прокремлевская партия», — отметил Нехаммер.

Он уточнил, что политическое объединение использует «только кремлевскую риторику», когда речь идет об описании ситуации на Украине. По словам Нехаммера, партия заключила договор о дружбе с «Единой Россией». Он подчеркнул, что эта ситуация крайне критически оценивается международным сообществом.

До этого АПС призывала прекратить финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), ссылаясь на то, что транши лишь подпитывают коррупцию в стране. Лидер австрийской партии также выступает за политическое решение конфликта.

В середине декабря 2023 года Карл Нехаммер подчеркнул, что его страна в текущих условиях не согласится на начало переговоров о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС). По словам канцлера Австрии, Киев не должен пользоваться привилегиями в сравнении с другими кандидатами на вступление.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.