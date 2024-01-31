Сенатор Шумер заявил, что работа над сделкой о помощи Киеву идет «очень тяжело»

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что работа американских законодателей в верхней палате конгресса над сделкой по согласованию дополнительной помощи Украине и защите границы с Мексикой проходит очень тяжело. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шумера, на этой неделе сенат продолжит работать над дополнительным запросом. Он подчеркнул, что эта проблема решается очень тяжело.

Шумер отметил, что и демократы, и республиканцы в сенате должны, «отключив внешний шум», закончить рассмотрение данного запроса.

Ранее американский сенатор Чак Шумер вновь заявил о прогрессе в переговорах об охране границы США и помощи Украине, пообещав работать над этими вопросами все ближайшие дни.

25 января в сенате США предложили разделить пограничный вопрос и финансирование Украины, поскольку пограничная проблема подвергается резкой критике со стороны консерваторов.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.