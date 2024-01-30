В МИД России осудили акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Армении

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страна осуждает акт вандализма, который устроили люди в Ереване у памятника детям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС.

«Решительно осуждаем акт вандализма, совершенный у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января. С глубоким сожалением отмечаем, что это далеко не первый случай осквернения монументов, посвященных общим для России и Армении героическим страницам истории», — сказала Захарова.

Она добавила, что в МИД России заметили реакцию армянского народа.

До этого Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после того, как местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.

При этом Захарова назвала поступок местного жителя чудовищным, напомнив, что блокада Ленинграда была признана геноцидом.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал цели сноса памятников советским воинам.