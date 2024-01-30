В офисе президента Украины высказались по вопросу отставки Залужного

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не может прокомментировать ситуацию с отставкой главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Его слова приводит УНИАН.

«Я вчера был в Ужгороде. Могу вам комментировать только мою встречу с министром иностранных дел Венгрии Сийярто», — заявил он.

Ермак добавил, что по ситуации с Залужным были даны комментарии министерством обороны и всеми, кто к этому имеет отношение.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Раде объявили об отставке с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Такая же информация поступала от источников СМИ. Позднее данные сообщения не подтвердились, в минобороны Украины заявили, что данная информация не соответствует действительности. 30 января сам Залужный опубликовал фото из кабинета на фоне слухов об увольнении. Издание The Spectator написало о том, что слухи об отставке Залужного привели к панике среди европейских дипломатов.

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило о том, что президент Украины Владимир Зеленский все равно отправит в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Согласно источникам FT, в понедельник, 29 января, президент Украины действительно в разговоре с Залужным призвал главнокомандующего уйти в отставку, предложив ему роль советника по обороне, однако генерал отказался от этого. Зеленский дал понять Залужному, что тот все равно будет уволен.

Ранее на Украине рассказали об отказе Залужного писать рапорт об отставке.