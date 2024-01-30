Макрон намерен обсудить с фон дер Ляйен дестабилизацию рынка ЕС из-за Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 1 февраля обсудит меры ЕС в сфере импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом Макрон заявил в Стокгольме по итогам встречи с главой шведского кабмина Ульфом Кристерссоном, его слова приводит ТАСС.

«Я буду просить о конкретных вещах для наших аграриев. Необходимы четкие меры относительно импорта с Украины», — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что на данный момент в Европе есть факторы «дестабилизирующие европейский рынок». По его мнению, на уровне блока нужна политика продовольственного суверенитета.

До этого в интервью Ouest-France Жан-Люк Демарти, бывший руководитель Единой сельскохозяйственной политики ЕС, заявил, что решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось «огромной ошибкой» и должно быть отменено в срочном порядке.

Ранее глава МВД Франции поручил не допустить полной блокады Парижа.