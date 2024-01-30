Размер текста
А
А
А

Байден прокомментировал участие Трампа в выборах президента США

Байден заявил, что нормально относится к участию Трампа в президентских выборах

close
100%
Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что нормально относится к участию своего предшественника, экс-президента Дональда Трампа в президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается меня, я нормально к этому отношусь», — заявил Байден.

Таким образом он прокомментировал вопрос о том, следует ли допускать Трампа к выборам президента Соединенных Штатов, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Трамп был лишен судами штатов права участвовать в первичных выборах среди республиканцев в штатах Колорадо и Мэн. Основанием для этого решения суды назвали якобы участие Трампа в захвате Капитолия 6 января 2021 года.

До этого в США предрекли самую долгую и дорогостоящую президентскую гонку в истории страны.

Как пишет издание Yhe Wall Street Journal., ожидается, что расходы на политическую рекламу вырастут до $10,2 млрд в избирательном цикле 2023-2024 годов, что на 13% больше, чем в 2019-2020 годах.

Ранее в Чехии призвали Европу готовиться к президентству Трампа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами