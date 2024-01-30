Байден прокомментировал участие Трампа в выборах президента США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что нормально относится к участию своего предшественника, экс-президента Дональда Трампа в президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается меня, я нормально к этому отношусь», — заявил Байден.

Таким образом он прокомментировал вопрос о том, следует ли допускать Трампа к выборам президента Соединенных Штатов, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Трамп был лишен судами штатов права участвовать в первичных выборах среди республиканцев в штатах Колорадо и Мэн. Основанием для этого решения суды назвали якобы участие Трампа в захвате Капитолия 6 января 2021 года.

До этого в США предрекли самую долгую и дорогостоящую президентскую гонку в истории страны.

Как пишет издание Yhe Wall Street Journal., ожидается, что расходы на политическую рекламу вырастут до $10,2 млрд в избирательном цикле 2023-2024 годов, что на 13% больше, чем в 2019-2020 годах.

Ранее в Чехии призвали Европу готовиться к президентству Трампа.