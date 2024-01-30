Стало известно, каким будет решение Зеленского по отставке Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский все равно отправит в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно источникам издания, в понедельник, 29 января, президент Украины действительно в разговоре с Залужным призвал главнокомандующего уйти в отставку, предложив ему роль советника по обороне, однако генерал отказался от предложения.

По данным FT, Зеленский дал понять Залужному, что тот будет уволен независимо от его согласия или отказа перейти на новую должность. Также источники утверждают, что Зеленский повременит с отставкой главкома из-за того, что информация стала известна прессе.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Раде объявили об отставке с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Позднее данные сообщения не подтвердились, в минобороны Украины заявили, что информация не соответствует действительности.

30 января Залужный опубликовал фото из кабинета на фоне слухов об увольнении. Слухи об отставке Залужного привели к панике среди европейских дипломатов.

Ранее на Украине рассказали об отказе Залужного писать рапорт об отставке.