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Командующий хуситов заявил о готовности к долгой конфронтации с США

Командующий хуситов аль-Атифи: движение готово к долгому противостоянию с США

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Командующий силами йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мохамед аль-Атифи заявил о готовности к долгосрочной конфронтации с Соединенными Штатами. Слова аль-Атифи приводит Al Arabiya.

«Мы готовы к длительному противостоянию с силами тирании. Американцы, британцы и те, кто координировал свои действия с ними, должны осознать силу суверенного решения Йемена и то, что по этому поводу нет никаких дебатов или споров», — подчеркнул командующий.

До этого американская газета The Washington Post писала, что несмотря на попытки США сдержать эскалацию на Ближнем Востоке, события развиваются в тревожном направлении, поскольку Израиль продолжает войну с ХАМАС, а в регионе появляются новые горячие точки.

Как сообщалось, у Вашингтона возникла «самая неотложная задача» на данный момент: отреагировать на атаку проиранского ополчения на американскую базу на границе Сирии и Иордании.

Ранее в Лондоне подчеркнули, что Байден санкционирует новую военную операцию на Ближнем Востоке.

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