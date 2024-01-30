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Лидеры ЕС не уговорили Венгрию одобрить 50 млрд евро для Украины

Лидеры ЕС пока не смогли уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро для Украины

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РИА Новости

Лидеры стран Евросоюза пока не смогли убедить Венгрию одобрить финансовую помощь в 50 миллиардов евро для помощи Украине, переговоры идут тяжело. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Евросоюза, передает ТАСС.

«Переговоры ведутся интенсивно, но мы все еще не достигли соглашения. Мы видели какое-то движение со стороны Венгрии, но переговоры остаются сложными по Украине», — сообщил представитель Евросоюза.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине можно разрешить только дипломатическим путем. По его мнению, решение Евросоюза о возможном выделении Украине 50 миллиардов евро сопряжено с военным решением конфликта. Орбан отметил, что не поддерживает Евросоюз в данной инициативе.

Также Орбан заявил, что экс-президент США Дональд Трамп в случае очередного избрания способен остановить конфликт на Украине. Он отметил, что Трамп достаточно сильный лидер, чтобы остановить войну.

Ранее Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине сразу после избрания президентом.

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