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Во Львовской области заявили, что первыми на Украине демонтировали все советские памятники

Глава Львовской ОВА Козицкий: регион первым избавился от советских памятников

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Телеграм-канал «Деколонізація.Україна»

Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий заявил, что этот регион первым в стране смог избавиться от всех памятников советского периода. Об этом Козицкий заявил в своем Telegram-канале.

«Львовщина первой на Украине полностью завершила процесс декоммунизации», — сообщил он.

По его словам, в Лопатинской общине недавно был демонтирован «последний памятник» советского периода.

До этого президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде назвал снос памятников в других странах «потрясающим невежеством» с плохими последствиями.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко крайне негативно отозвался о разрушении памятников советским солдатам в Польше, странах Балтии и на Украине.

Ранее на Украине уволили старосту села, защищавшего памятник советскому солдату.

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