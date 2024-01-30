Во Львовской области заявили, что первыми на Украине демонтировали все советские памятники

Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий заявил, что этот регион первым в стране смог избавиться от всех памятников советского периода. Об этом Козицкий заявил в своем Telegram-канале.

«Львовщина первой на Украине полностью завершила процесс декоммунизации», — сообщил он.

По его словам, в Лопатинской общине недавно был демонтирован «последний памятник» советского периода.

До этого президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде назвал снос памятников в других странах «потрясающим невежеством» с плохими последствиями.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко крайне негативно отозвался о разрушении памятников советским солдатам в Польше, странах Балтии и на Украине.

Ранее на Украине уволили старосту села, защищавшего памятник советскому солдату.