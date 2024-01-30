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Глава ЦРУ сравнил отказ от Украины с «голом в свои ворота» для США

Глава ЦРУ Бернс: отказ США от Украины станет голом в свои ворота для Вашингтона

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Global Look Press

Отказ США от предоставления помощи Киеву в рамках украинского конфликта сравним с «голом в свои ворота исторических масштабов». Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс в статье для журнала Foreign Affairs.

«Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот критический момент и прекратить поддержку Украины было бы голом в свои ворота исторических масштабов», — считает Бернс.

По его мнению, ключ к успеху для Запада заключается в сохранении помощи Украине, поскольку продолжение поставок оружия Киеву якобы «поставит Украину в более выгодное положение».

Он отметил, что та помощь, которую США предоставляли Украине, является «относительно скромной инвестицией со значительной геополитической отдачей для Соединенных Штатов» с точки зрения американского бюджета.

До этого американская газета Politico сообщала, что власти Украины надеются избежать «судного дня» без помощи со стороны западных союзников.

Ранее бывший советник Пентагона предрек экономический коллапс США.

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