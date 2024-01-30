Глава ЦРУ сравнил отказ от Украины с «голом в свои ворота» для США

Отказ США от предоставления помощи Киеву в рамках украинского конфликта сравним с «голом в свои ворота исторических масштабов». Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс в статье для журнала Foreign Affairs.

«Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот критический момент и прекратить поддержку Украины было бы голом в свои ворота исторических масштабов», — считает Бернс.

По его мнению, ключ к успеху для Запада заключается в сохранении помощи Украине, поскольку продолжение поставок оружия Киеву якобы «поставит Украину в более выгодное положение».

Он отметил, что та помощь, которую США предоставляли Украине, является «относительно скромной инвестицией со значительной геополитической отдачей для Соединенных Штатов» с точки зрения американского бюджета.

До этого американская газета Politico сообщала, что власти Украины надеются избежать «судного дня» без помощи со стороны западных союзников.

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