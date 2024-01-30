В Москве горит здание партийного руководства КПРФ

Здание, в котором расположено отделение Коммунистической партии РФ и Музей пожарной охраны в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На улице Гиляровского, 29, происходит пожар на втором этаже. Люди в окнах просят о помощи», — заявили в экстренных службах.

В здании по этому адресу зарегистрировано Арбатское и Дзержинское местное отделение российских коммунистов. Рядом, по адресу Дурова, 49 расположено здание Музея пожарной охраны.

В Дептрансе Москвы уточнили, что временно нет движения от площади Борьбы до МЦД «Каланчевская» в оба направления.

До этого Следственный комитет России начал доследственную проверку пожара в московском Театре сатиры.

Пожар в московском Театре сатиры произошел днем 28 января. Площадь возгорания составила около 350 квадратных метров, по одной из версий возгорание началось при реконструкции купола здания. Были эвакуированы около 50 человек.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.