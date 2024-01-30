В посольстве РФ в Армении отреагировали на инцидент с памятником в Ереване

Российское посольство в Армении сообщило, что люди, которые осквернили памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, должны понести наказание. Об этом сообщает ТАСС.

«Посольство выражает надежду на то, что эти действия получат соответствующую правовую оценку со стороны армянских властей, а задействованные в этой провокации лица будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала поступок местного жителя чудовищным, напомнив, что блокада Ленинграда была признана геноцидом. Также Захарова напомнила о трудах историка Валентина Ковальчука, посоветовав всем ознакомиться с ними, а также с решением Санкт-Петербургского городского суда о признание блокады Ленинграда геноцидом.

Напомним, уроженец Еревана Самвел Ширинян опубликовал в соцсетях видео, на котором он срывает с возложенных у монумента венков российские флаги и сбрасывает цветы на землю. При этом мужчина заявляет, что «никакой документации о блокаде Ленинграда» нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал цели сноса памятников советским воинам.