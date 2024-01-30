В МИД РФ объяснили, почему Западу не стоит настаивать на формуле Зеленского

Чем дольше западные страны будут настаивать, что единственный способ завершить украинский конфликт — последовать формуле президента Украины Владимира Зеленского, тем плачевнее сложится ситуация для Киева. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, Россия использует любую возможность донести свою точку зрения до Запада и Украины. Она состоит из двух частей. Первая — РФ никогда не отказывалась от переговоров в отличие от Киева.

«Во-вторых, чем дольше западные спонсоры киевского режима пестуют иллюзию у властей в Киеве, что формула Зеленского — это возможная отправная точка, тем хуже для них — и для Киева, и для Запада», — сказал Рябков.

Он отметил, что на такой основе достичь каких-либо договоренностей не представляется возможным, поскольку ситуация в зоне СВО меняется, и цели спецоперации будут достигаться.

Рябков также добавил, что страны БРИКС, в отличие от западных государств, хорошо понимают, что диалог по Украине невозможен без участия России.

Формулой Зеленского называют предложение по завершению украинского конфликта, которое лидер Украины озвучил в сентябре 2022 года. Они подразумевают вывод Россией войск на границы Украины, обозначенные в 1991 году. 30 января 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров назвал формулу Зеленского путем в никуда.

Ранее в офисе Зеленского задумались о приглашении России на «саммит мира».