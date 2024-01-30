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Орбан рассказал, что поможет разрешить конфликт на Украине

Орбан: конфликт на Украине может быть решен только дипломатическим путем

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине можно разрешить только дипломатическим путем. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Point.

«С течением времени мы убеждаемся, что военного разрешения конфликта на Украине не существует. Мы считаем, что единственное решение — дипломатическое. Оно предполагает прекращение огня и мирные переговоры», — заявил венгерский премьер-министр.

По его мнению, решение Евросоюза о возможном выделении Украине 50 миллиардов евро сопряжено с военным решением конфликта. Орбан отметил, что не поддерживает Евросоюз в данной инициативе.

До этого Орбан заявил, что экс-президент США Дональд Трамп в случае очередного избрания способен остановить конфликт на Украине. Он отметил, что Трамп достаточно сильный лидер, чтобы остановить войну.

При этом Трамп высказал точку зрения, что во время президентского срока его политические соперники и коллеги боялись и уважали, но с президентом России Владимиром Путиным он ладил. Бывший американский президент также очень высоко оценил Орбана, которого назвал умным политиком.

Ранее Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине сразу после избрания президентом.

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