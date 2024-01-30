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Венгрия готова к компромиссу с Евросоюзом по помощи Украине

Сийярто: Венгрия готова на компромисс с Евросоюзом по финансированию Украины

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Global Look Press

Правительство Венгрии готово к компромиссу с Европейским союзом (ЕС) по вопросу выделения €50 млрд на помощь Украине в течение четырех лет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, передает ТАСС.

Глава дипломатического ведомства 30 января провел переговоры с коллегой из Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни. Мероприятие состоялось в Будапеште, и после его завершения венгерский министр встретился с журналистами.

Сийярто сообщил корреспондентам, что власти страны по-прежнему считают невозможным урегулирование конфликта на Украине военным путем. Более того, Будапешт продолжает выступать против передачи вооружений Киеву.

«Нам нужны не поставки оружия, не военный психоз, а перемирие и мирные переговоры. Именно поэтому мы не считаем хорошим предложением направлять миллиарды евро на продолжение войны», — сказал глава ведомства.

При этом он добавил, что сейчас большинство стран — членов регионального содружества находятся «в состоянии военного психоза». В связи с этим Будапешт готов искать компромиссное решение в отношении финансирования Киева. В частности, Сийярто предложил ежегодно утверждать новые транши для Украины с соблюдением принципа единогласия.

Ранее на Украине признали, что Киев и Будапешт испытывают взаимное недоверие друг к другу.

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