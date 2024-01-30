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Боррель выступил против примирения на Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель выступил против примирения в украинском конфликте

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил против идеи примирения в рамках продолжающегося конфликта на Украине. Об этом политик заявил в статье для французского журнала L'Obs.

«В результате мы снова слышим об идеях, что Украина не сможет победить и что поддержки Запада не будет. И снова соблазны примирения всплывают на поверхность. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины», — пишет Боррель.

Он еще раз напомнил читателям, что украинское контрнаступление летом прошлого года не принесло ожидаемых результатов для Запада.
В этой связи Боррель призвал «сменить парадигму поддержки Украины с утверждения «столько, сколько потребуется» на обязательство делать «все необходимое» для победы Украины».

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Евросоюз оказался в тупике из-за поддержки Украины.

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