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В Израиле пригрозили свергнуть правительство из-за переговоров с ХАМАС

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир пригрозил свергнуть правительство

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Global Look Press

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил свергнуть правительство, если сделка с ХАМАС по заложникам и прекращению огня в секторе Газа будет достигнута. Об этом министр заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Безрассудная сделка = роспуск правительства», — написал глава ведомства.

До этого глава политического бюро формирования Исмаил Хания сообщил, что ХАМАС получил предложение о перемирии в рамках вооруженного конфликта с Израилем.

Хания подчеркнул, что руководство ХАМАС намерено изучить предложение и дать ответ на основании собственных приоритетов. В частности, речь идет о прекращении агрессии в отношении жителей сектора Газа и полном выводе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с территории анклава.

29 января во французской столице состоялась встреча представителей Израиля, США, Катара и Египта. В ходе мероприятия его участники согласовали рамки нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, взятых в плен движением ХАМАС.

Ранее агентство ООН лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС.

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