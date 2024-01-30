В Израиле пригрозили свергнуть правительство из-за переговоров с ХАМАС

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил свергнуть правительство, если сделка с ХАМАС по заложникам и прекращению огня в секторе Газа будет достигнута. Об этом министр заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Безрассудная сделка = роспуск правительства», — написал глава ведомства.

До этого глава политического бюро формирования Исмаил Хания сообщил, что ХАМАС получил предложение о перемирии в рамках вооруженного конфликта с Израилем.

Хания подчеркнул, что руководство ХАМАС намерено изучить предложение и дать ответ на основании собственных приоритетов. В частности, речь идет о прекращении агрессии в отношении жителей сектора Газа и полном выводе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с территории анклава.

29 января во французской столице состоялась встреча представителей Израиля, США, Катара и Египта. В ходе мероприятия его участники согласовали рамки нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, взятых в плен движением ХАМАС.

Ранее агентство ООН лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС.