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В МИД Украины оценили двусторонние отношения с Венгрией

Глава МИД Украины Кулеба: Киев и Будапешт взаимно не доверяют друг другу

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Johanna Geron/Reuters

Будапешт и Киев испытывают взаимное недоверие друг к другу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, давший интервью для местного новостного агентства «Укринформ».

«У венгров есть недоверие к нам, у нас есть недоверие к ним — в силу разных обстоятельств, это понятно», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что недавно в населенном пункте Ужгород в Закарпатской области состоялась встреча украинской и венгерской делегаций. Во время заседания представители Киева и Будапешта обратили внимание на наличие у них опасений, связанных с «намерениями друг друга», и объяснили иностранным коллегам свои позиции.

При этом Кулеба подчеркнул, что считает очень важным проговаривание взаимных претензий и беспокойств Украины и Венгрии.

30 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал условие, при котором республика согласится поддержать решение Европейского союза (ЕС) о выделении €50 млрд на помощь Украине. По его словам, Будапешт пойдет на такой шаг только в случае разделения этой суммы на несколько частей и ежегодном согласовании соответствующих траншей для Киева.

Ранее в Венгрии заявили о желании продолжить транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

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