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Орбан оценил способность Трампа завершить конфликт на Украине

Le Point: Орбан назвал Трампа лидером, способным остановить украинский конфликт

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Andrew Harnik/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экс-президент США Дональд Трамп в случае очередного избрания способен остановить конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью Le Point.

«Мое личное убеждение остается в том, что если бы в феврале 2022 года президента США звали Дональд Трамп, в Европе не было бы войны», — заявил Орбан.

Он отметил, что Трамп достаточно сильный лидер, чтобы остановить войну.

«У мира есть имя — Дональд Трамп», — добавил Орбан.

До этого Трамп высказал точку зрения, что во время президентского срока его политические соперники и коллеги боялись и уважали, но с президентом России Владимиром Путиным он ладил. Бывший американский президент также очень высоко оценил Орбана, которого назвал умным политиком.

17 января Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир заявил, что Соединенными Штатами правят дураки.

Ранее Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине сразу после избрания президентом.

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