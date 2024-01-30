Лавров обвинил США в создании антироссийского лагеря из 54 стран

США создали коалицию из 54 стран мира, которые пытаются нанести стратегическое поражение РФ путем поставок вооружений на территорию Украины. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства 30 января провел встречу с руководителями аккредитованных в Москве дипломатических миссий. В ходе мероприятия он указал, что западные государства поддерживают Киев только ради предотвращения победы российских войск.

«США объединили 54 страны в лагерь, который накачивает Украину оружием, который поставляет в эту страну различных военных специалистов, экспертов, помогает наводить на дальнобойные цели, в том числе вооружение», — сказал Лавров.

Министр добавил, что на Западе сложился определенный менталитет. Речь идет о желании использовать все, что связано с Украиной, для нанесения стратегического поражения РФ.

В то же время глава ведомства обратил внимание, что США и их союзники не хотят замечать «расползания» поставленного на Украину оружия по другим горячим точкам на планете. Как отметил Лавров, нередко данная техника и боеприпасы попадают в руки террористов и экстремистов.

Ранее в США заявили о видимости на поле боя последствий прекращения военной помощи Украине.