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Песков отказался комментировать содержание предвыборной кампании Путина

Песков переадресовал в избирательный штаб Путина вопрос о предвыборной кампании

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о содержании предвыборной кампании действующего президента Владимира Путина в его избирательный штаб. Об этом он сказал по время брифинга с журналистами.

Песков посоветовал со всеми вопросами обращаться напрямую в избирательный штаб Путина.

Накануне ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты. Как заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, решение о регистрации Путина комиссия приняла единогласно.

Песков после этого говорил, что Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.

До этого глава ЦИК Элла Памфилова пообещала провести кампанию по выборам так, чтобы комар носа не подточил.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее в ЦИК назвали число желающих участвовать в онлайн-голосовании на выборах в президенты РФ.

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