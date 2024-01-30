Песков отказался комментировать содержание предвыборной кампании Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о содержании предвыборной кампании действующего президента Владимира Путина в его избирательный штаб. Об этом он сказал по время брифинга с журналистами.

Песков посоветовал со всеми вопросами обращаться напрямую в избирательный штаб Путина.

Накануне ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты. Как заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, решение о регистрации Путина комиссия приняла единогласно.

Песков после этого говорил, что Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.

До этого глава ЦИК Элла Памфилова пообещала провести кампанию по выборам так, чтобы комар носа не подточил.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее в ЦИК назвали число желающих участвовать в онлайн-голосовании на выборах в президенты РФ.