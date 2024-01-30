Песков рассказал о работе Путина во время предвыборной кампании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга заявил, что работа действующего главы государства Владимира Путина будет мало чем отличаться во время предвыборной кампании.

«Мало чем (будет отличаться. — «Газета.Ru»). Так и раньше было», — сказал Песков.

Он отметил, что рабочий график президента важен и это основной приоритет.

«В этом графике не так много предвыборных мероприятий, он ни на день не остановится, и региональные поездки будут продолжаться дальше», — подчеркнул представитель Кремля.

29 января ЦИК РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты на предстоящих в 2024 году выборах. Как заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, решение о его регистрации комиссия приняла единогласно. Удостоверение кандидата действующему российскому лидеру передаст народный артист РФ Владимир Машков.

Песков заявил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.

Ранее ЦИК подсчитал количество недействительных подписей за Путина.