Захарова прокомментировала погром памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

МИД России отреагировал на осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Глава дипведомства Мария Захарова назвала поступок местного жителя чудовищным, напомнив, что блокада Ленинграда была признана геноцидом.

«Уверена, правоохранительные органы двух стран дадут этому чудовищному поступку квалификацию», — подчеркнула дипломат в беседе с телеканалом «360».

Также Захарова напомнила о трудах историка Валентина Ковальчука, посоветовав всем ознакомиться с ними, а также с решением Санкт-Петербургского городского суда о признание блокады Ленинграда геноцидом.

Напомним, уроженец Еревана Самвел Ширинян опубликовал в соцсетях видео, на котором он срывает с возложенных у монумента венков российские флаги и сбрасывает цветы на землю. При этом мужчина заявляет, что «никакой документации о блокаде Ленинграда» нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал цели сноса памятников советским воинам.