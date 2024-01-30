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Главы МИД Канады и Польши обсудят поддержку Украины и российскую угрозу

Главы МИД Канады и Польши обсудят поддержку Украины и угрозы от России

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отправится с визитом в Польшу, в ходе которого обсудит с коллегой Радославом Сикорским дальнейшую поддержку Украины и «противодействие угрозам региональной безопасности со стороны России». Об этом пишет PAP со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Канады.

Как отмечается в заявлении, Жоли встретится с главой МИД Польши Радославом Сикорским и спикером польского Сейма Шимоном Головней.

«Переговоры будут сосредоточены на планах дальнейшей поддержки Украины, продвижении прав человека, противодействии угрозам региональной безопасности со стороны России и Белоруссии», — говорится в тексте.

Ранее глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западные страны поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты. По мнению польского министра, эти ракеты позволят украинским военнослужащим «уничтожить стартовые площадки и командные центры».

До этого глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили наращивание оборонного производства для помощи Украине.

Ранее госсекретарь США заявил о видимости последствий прекращения помощи Украине.

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