Главы МИД Канады и Польши обсудят поддержку Украины и российскую угрозу

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отправится с визитом в Польшу, в ходе которого обсудит с коллегой Радославом Сикорским дальнейшую поддержку Украины и «противодействие угрозам региональной безопасности со стороны России». Об этом пишет PAP со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Канады.

Как отмечается в заявлении, Жоли встретится с главой МИД Польши Радославом Сикорским и спикером польского Сейма Шимоном Головней.

«Переговоры будут сосредоточены на планах дальнейшей поддержки Украины, продвижении прав человека, противодействии угрозам региональной безопасности со стороны России и Белоруссии», — говорится в тексте.

Ранее глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западные страны поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты. По мнению польского министра, эти ракеты позволят украинским военнослужащим «уничтожить стартовые площадки и командные центры».

До этого глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили наращивание оборонного производства для помощи Украине.

Ранее госсекретарь США заявил о видимости последствий прекращения помощи Украине.