Экс-премьера и экс-главу МИД Пакистана приговорили к тюрьме по делу о разглашении гостайны

Экс-премьера Пакистана Имрана Хана и экс-главу МИД Шаха Махмуда Куреши приговорили к десяти годам заключения по делу о разглашении гостайны. Об этом пишет издание Indianexpress.

По данным издания, осужденные нарушили Закон об официальной тайне. Суд установил, что они раскрыли содержание секретной дипломатической телеграммы, которую написало посольство Пакистана в Вашингтоне в марте 2023 года.

Хан и Куреши утверждали, что телеграмма содержала угрозу со стороны Соединенных Штатов для правительства Пакистана.

Издание отметило, что Хана отстранили от должности премьер-министра в апреле 2022 года. С того момента против него было зарегистрировано более 150 дел.

До этого суд Нью-Йорка присудил писательнице Элизабет Кэрролл $83,3 млн компенсаций от экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за домогательства и клевету.

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