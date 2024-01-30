Политолог объяснила важность решений Путина и Лукашенко о Союзном государстве

Состоявшаяся накануне встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по Союзному государству имеет особое значение, так как проходит в год председательства Москвы в СНГ и БРИКС, считает политконсультант Алена Август. Страны не только синхронизируют законодательство, но и формируют общее экономическое пространство, отметила она в беседе с Life.

Россия и Белоруссия находятся по одну сторону баррикад и укрепляют сотрудничество под внешним давлением, подчеркнула эксперт.

«Россия и Белоруссия в условиях давления как раз стоят как два брата, плечом к плечу, — считает Август. — Не зря в такие памятные дни проходят эти встречи, в дни значимых событий. Оба государства укрепляют свою независимость и при этом интегрируются: вот уже 25 лет строится новое Союзное государство».

Находящиеся под западными санкциями страны активно наращивают товарооборот и ставят единые цели в экономике, добавила политконсультант. В частности, и Москва, и Минск нацелены на создание многополярного мироустройства, пояснила она. По этой причине Россия и Белоруссия будут стремиться к развитию Союзного государства на взаимовыгодных условиях, убеждена эксперт.

Напомним, накануне Путин и Лукашенко подписали несколько важных для развития Союзного государства документов, в из числе – план развития до 2026 года, документ о создании медиакомпании Союзного государства, постановление о регламентации вопросов собственности Союзного государства.

Лукашенко ранее предложил Путину «махнуть» в Антарктиду.