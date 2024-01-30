Нидерланды выделят Украине деньги на снаряды и военное оборудование

Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи в размере €122 млн, потратить которую планируется на приобретение боеприпасов, оборудования и усиление кибербезопасности. Об этом в письме парламенту сообщила и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

В сообщении указывается, что €87 млн будут потрачены на закупку артиллерийских снарядов 155-мм калибра. €25 млн перечислят в Международный фонд поддержки Украины для закупки различного оборудования, в том числе систем ПВО. Сумму в размере €10 млн выделят на укрепление кибербезопасности страны.

В письме напоминается, что ранее Нидерланды внесли €100 млн в Международный фонд поддержки Украины, на эти средства были закуплены системы противовоздушной обороны, боеприпасы и запасные части для военной техники. Кроме того, €130 млн уже выделялись на приобретение 155-мм снарядов.

24 января сообщалось, что на укрепление кибербезопасности Украины Дания пожертвовала более $13 млн.

17 января Нидерланды и Дания заявили, что передадут ВСУ два из 14 отремонтированных танка Leopard 2.

Ранее стало известно, что Нидерланды планируют лишить статуса беженца иностранцев, прибывших с Украины.