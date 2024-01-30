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Главы МИД БРИКС проведут встречу в России

Рябков: встреча глав МИД БРИКС пройдет в июне в Нижнем Новгороде

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Встреча министров иностранных дел стран БРИКС состоится в июне в Нижнем Новгороде. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на встрече шерп и су-шерп группы.

Рябков также напомнил, что в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС в 2024 году планируется более 200 мероприятий в десятках российских городов.

По словам дипломата, главное событие — это 16-й саммит БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года в Казани.

Замглавы МИД РФ добавил, что Казань и Нижний Новгород являются двумя прекрасными городами России, которые позволят участникам всех стран БРИКС получить положительные впечатления о России во всем ее разнообразии.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что страны БРИКС в 2024 году сфокусируются на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах. Она отметила, что БРИКС в этом году собирается «выходить с насыщенной повесткой», однако продолжит придерживаться принципа преемственности и развития инициатив, заложенных в предыдущие годы.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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