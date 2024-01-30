Власти Японии заявили, что хотели бы заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в рамках пленарного заседания нижней палаты парламента заявил, что Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, но будет продолжать придерживаться политики антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, однако Япония по-прежнему твердо привержена курсу, направленному на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — отметил Кисида.

При этом он подчеркнул, что Токио будет продолжать активно продвигать санкции против России и поддерживать Украину.

До этого РБК со ссылкой на японское посольство писало, что Япония держит курс на подписание мирного договора с Россией посредством разрешения территориального спора.

В дипломатическом представительстве Японии заявили, что проводили переговоры с РФ касательно мирного соглашения в связи с наличием неурегулированного спора по территориальным проблемам.

Ранее Россия расторгла соглашение о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.