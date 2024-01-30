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Норвежские власти уменьшили поддержку украинских граждан

Правительство Норвегии уменьшило поддержку граждан Украины

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Depositphotos

Норвежское правительство решило ограничить количество въезжающих в страну граждан Украины и ввести новые правила по приему беженцев. Об этом сообщается на официальном правительственном сайте.

Отныне приезжающие в Норвегию украинцы, решившие жить не в центрах приема беженцев, а самостоятельно, больше не смогут получать финансовую помощь от государства. Кроме того, норвежские власти больше не намерены содержать домашних животных, которых украинские беженцы привезли с собой.

Правительство также уменьшит количество стоматологических услуг для украинцев. Будет снижен и размер пособия по адаптации супружеских пар без детей, а сама программа адаптации будет иметь новые сроки.

Ранее сообщалось, что генерал армии, главнокомандующий норвежскими вооруженными силами Эйрик Кристофферсен заявил, что Норвегия должна увеличить расходы на оборону из-за возможности потенциального конфликта с Россией.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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