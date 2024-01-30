Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс покинула свой кабинет в ходе встречи с послом Российской Федерации в Лондоне Андреем Келиным, которая проходила 24 февраля 2022 года. Об этом заявил российский дипломат в интервью BBC News, его слова передает ТАСС.

По словам Келина, он смог произнести всего несколько фраз, когда пытался объяснить, почему Россия начала спецоперацию на Украине. В этом время, отметил он, Трасс «вскочила с места и исчезла».

«Она не слушала и не была готова понять суть ситуации», — сказал посол.

Дипломат отметил, что экс-глава британского МИД «только повторяла свои заявления коротко и часто».

До этого издание Politico сообщало, что Лиз Трасс, которая неоднократно публично критиковала Китай, в частном порядке лоббировала ускорение экспорта военной техники в Китайскую Народную Республику.

В мае 2023 года Лиз Трасс посетила Тайвань, став первым экс-премьером Британии за 27 лет, совершившим поездку на остров. Во время своего визита она призвала действующего премьера Риши Сунака признать Китай угрозой безопасности Великобритании.

Ранее Лиз Трасс заявила, что США должны вернуть себе мировое лидерство.