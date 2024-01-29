В Чехии рассказали, как могут измениться отношения России и США при Трампе

В случае, если Дональд Трамп вновь станет президентом Соединенных Штатов, он может заключить соглашение с Россией, которое было бы невыгодным как для Украины, так и для Европы, к этому нужно подготовиться. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел Чешскому радио, передает РИА Новости.

«К этому мы должны быть готовы. Это не означает, что мы ставим под сомнение трансатлантические связи или США как союзника, однако мы должны признать, что Дональд Трамп смотрит на многие вещи иначе и что это может иметь определенные последствия», — добавил Павел.

Комментируя развитие украинского конфликта, Павел заявил, что Украина в сравнении с Россией, является более ограниченной в живой силе. Чешский президент подчеркнул, что западные страны могут помочь Киеву финансово и технологически, но не могут помочь ей восполнить человеческие ресурсы.

«Возможно, именно поэтому рекомендации союзников Украине сводятся к ограничению наступательных действий и укреплению обороны», — отметил он.

По его мнению, украинская армия в данный момент нуждается в чисто оборонительном вооружении или вооружении, которое способно нарушить трассы снабжения Вооруженных сил России. Это, например, артиллерия, крылатые ракеты большой дальности или самолеты F-16.

«Только выравнивание сил поведет к тому, что обе стороны поймут, что дальнейшего успеха им уже нельзя будет добиться, что настало время для переговоров», — добавил Павел.

До этого Петр Павел заявил, что Украина вряд ли сможет добиться восстановления контроля над утраченными во время конфликта с Россией территориями.

Ранее в Чехии собрались платить украинским беженцам за возвращение на родину.