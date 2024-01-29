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Экспорт американского оружия в 2023 году достиг рекордных $80,9 млрд

США в 2023 году продали оружия за рубеж на рекордные $80,9 млрд

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Gleb Garanich/Reuters

Экспорт американского оружия в 2023 финансовом году, включая военную поддержку Киева, увеличился почти на 56%, достигнув рекордной величины в $80,9 млрд. Об этом со ссылкой на отчет Государственного департамента США сообщает РИА Новости.

Согласно предоставленным Госдепом данным, в 2023 финансовом году объем продаж оружия составил $80,9 млрд, что на 55,9% выше уровня 2022 финансового года, когда экспорт составил всего $51,9 млрд.

Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что нынешний годовой объем продаж и помощь «союзникам и партнерам» является самым высоким за всю историю американского оружейного экспорта.

В Вашингтоне отметили, что показатель за 2023 финансовый год включает в себя и так называемую «Инициативу поддержки безопасности Украины».

Ранее сообщалось, что три генеральных инспектора США прибыли на Украину для проверки направлений расходования американской военной помощи. Приехавшие генеральные инспекторы представляют Минобороны США, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID), то есть ключевых поставщиков американской помощи Украине. Их имена не называются.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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