Киев и Будапешт создали комиссию по правам венгров в Закарпатье

Украина и Венгрия создали специальную комиссию для решения вопросов национальных меньшинств. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Через десять дней комиссия представит правительствам двух стран свои соображения, какие вопросы нуждаются в решении, а какие уже урегулированы.

Будапешт уже давно добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и в случае неудовлетворительного решения вопроса может не поддержать стремление Украины к евроинтеграции.

29 января в Ужгороде в Закарпатской области Украины прошла встреча руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и главы МИД страны Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Основной темой обсуждения стала проблема прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

В тот же день стало известно, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если Будапешт не снимет вето с помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля.

В связи с этим венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на шантаж ЕС.

Однако позже стало известно, что Венгрия все же готова к компромиссу с ЕС по выделению денег Украине.

Ранее Украине напомнили об итогах Закарпатского референдума 1991 года.