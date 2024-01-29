Кулеба ответил венгерскому политику, заявившему о претензиях на Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ультраправые венгерские политики, заявлявшие о возвращении Закарпатья в состав Венгрии после поражения Украины, «обломают зубы». Его слова с совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто приводит «Европейская правда».

Кулеба подчеркнул, что «не всем хочется, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения».

Он также поблагодарил Сийярто за «четкую позицию правительства Венгрии».

До этого ультраправый венгерский политик Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия может озвучить территориальные претензии на Закарпатье после поражения Украины в конфликте с Россией.

«Если в результате войны государственность Украины прекратится, то «Наша Родина», как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье», — заявил Тороцкаи на съезде партии в Будапеште.

Ранее в Кремле отказались прокомментировать претензии Венгрии на Закарпатье.