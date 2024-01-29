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Израиль согласовал сделку с ХАМАС по освобождению заложников

NBC: Израиль согласовал сделку с ХАМАС по освобождению заложников

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Ronen Zvulun/Reuters

Представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали рамки нового соглашения о прекращении огня и освобождению заложников. По данным источника NBC, проект договоренностей сегодня будет представлен представителям ХАМАС.

Договоренности, согласованные в Париже, будут предусматривать поэтапное освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, перерыв в боевых действиях, а также доставку гуманитарной помощи на территорию сектора Газа, отмечает собеседник телеканала.

Ожидается, что в обмен на это будут освобождены палестинские заключенные, находящиеся в Израиле.

До этого Associated Press со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников писал, что представителям Соединенных Штатов на переговорах между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС удалось добиться прогресса в переговорах о соглашении по остановке боевых действий в секторе Газа и освобождению заложников.

«Хотя предлагаемая сделка не положит конец войне, официальные лица США надеются, что такое соглашение может заложить основу для разрешения конфликта», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, каков «идеальный результат» конфликта в секторе Газа для США.

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