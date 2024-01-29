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Министр обороны США Остин вернулся к работе после лечения рака простаты

Шеф Пентагона Остин вернулся в Пентагон после месячного лечения рака простаты

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Violeta Santos Moura/Reuters

Глава американского министерства обороны Ллойд Остин вернулся в Пентагон после месячного лечения рака простаты. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальное заявление пресс-службы Минобороны США.

«Остин вернулся в Пентагон в понедельник», — сказано в материале.

Согласно информации ведомства, министр трудился в удаленном режиме с 15 января, когда его выписали домой из медучреждения.

В начале января к дому шефу Пентагона Ллойду Остину вызывали скорую помощь без опознавательных сигналов. Тот, кто позвонил в службу спасения, хотел сделать все без лишнего шума и попросил прислать машину скорой помощи без мигалок и сирен.

Позднее стало известно, что министру обороны США диагностировали рак простаты и провели операцию. Прогноз специалистов благоприятный, они ожидают «полного восстановления» министра, однако процесс выздоровления может затянуться.

Ранее публика всполошилась из-за вида изможденного вида Остина при обсуждении Украины.

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