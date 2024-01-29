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Иран повысил уровень боеготовности после удара ополченцев по американской базе

Al-Araby: Иран повысил уровень боеготовности после удара БПЛА по базе США

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Iranian Presidency Office/AP

Иран повысил уровень боеготовности ПВО и сухопутных сил после сообщений об атаке беспилотника на американскую базу на границе Сирии и Иордании, ответственность за которую взяло шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака». Об этом сообщает газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источники.

«Ответственные иранские источники сообщили Аль-Араби Аль-Джадид в понедельник, что Тегеран «повысил уровень готовности своей противовоздушной обороны и иранских сил, а также готов отразить любую американскую атаку»», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что американский аванпост в Иордании стал целью ночного нападения беспилотника. В результате более двадцати военных США получили ранения, трое из них — несовместимые с жизнью.

Президент США Джо Байден отреагировал на информацию об атаке дрона на американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Он заявил, что нападение было совершено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном.

Ранее Сунак обратился к Ирану после удара БПЛА по американской базе.

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