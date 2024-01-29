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Лукашенко рассказал, что обсуждал с Путиным поездки в Африку

Лукашенко: в Африке заинтересованы работать с партнерами, особенно с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным поездки в Африку. ОБ этом сообщает РИА Новости.

«Обсуждали мы и экономические проблемы, работу на азиатском континенте, в Африке, куда нас зовут. Владимир Владимирович знает, мы согласовывали мои поездки в Африку», — рассказал Лукашенко.

Он отметил, что во время визитов в Африку обратил внимание, что Белоруссию и Россию там ждут.

«Африка ждет, зная, как было в советские времена, Россию», — добавил он.

До этого Путин заявил, что Российская Федерация и Белоруссия будут сотрудничать в Антарктике. Днем 28 января Владимир Путин с Лукашенко приняли участие в запуске зимовочного комплекса станции «Восток» в режиме онлайн. На связь с главами государств вышли российские специалисты. Лукашенко предложил Путину «как-нибудь махнуть» в Антарктиду.

Ранее Путин и Лукашенко порассуждали о «горьком опыте» СВО.

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