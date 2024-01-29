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Названы сроки визита Путина в Турцию

Ушаков заявил, что визит Путина в Турцию готовится в феврале

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Визит российского президента Владимира Путина в Турцию запланирован на февраль. Об этом заявил его помощник по международным вопросам Юрий Ушаков, чьи слова приводит ТАСС.

«Да, готовится визит», — сообщил представитель Кремля.

Ушаков уточнил, что поездка должна состояться в феврале.

Незадолго до этого дипломатический источник в Анкаре рассказал, что Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудят Украину на встрече в Турции в феврале 2024 года. По имеющейся информации, лидеры двух стран обсудят также возобновление зерновой сделки и региональную ближневосточную повестку.

Эрдоган заявлял, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновому коридору. Политик выразил надежду на то, что Анкара получит от российского президента положительные ответы и продолжит свой путь.

Перед этим стало известно, что делегация из Турции планирует посетить Россию, чтобы обсудить газовый хаб.

Ранее Песков рассказал о датах посещения Путиным Северной Кореи и Турции.

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